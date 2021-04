LIVE Ginnastica artistica, Europei 2021 in DIRETTA: iniziano le qualifiche. Si parte con Bartolini e Patron (Di giovedì 22 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.00 iniziano LE QUALIFICAZIONI MASCHILI AGLI Europei. 09.55 Bartolini e Patron saranno proprio i primi a esibirsi al cavallo con maniglie. 09.50 Nella prima suddivisione spiccano nomi di lusso come quelli degli ungheresi Szabolcs Batori e Krisztian Balasz, dei britannici Max Whitlock, Joe Fraser, Giarnni Regini-Moran, Courtney Tulloch, degli ucraini Volodymyr Kostiuk e Illia Kovtun. 09.45 Quindici minuti all’inizio della gara, i ginnasti sono ormai pronti per iniziare il riscaldamento agli attrezzi. 09.42 Bartolini e Patron incominceranno la loro avventura al cavallo con maniglie. Entrambi sono reduci da belle prestazioni in Serie A. 09.40 Alle 10.00 scenderanno in pedana Nicola Bartolini e ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.00LE QUALIFICAZIONI MASCHILI AGLI. 09.55saranno proprio i primi a esibirsi al cavallo con maniglie. 09.50 Nella prima suddivisione spiccano nomi di lusso come quelli degli ungheresi Szabolcs Batori e Krisztian Balasz, dei britannici Max Whitlock, Joe Fraser, Giarnni Regini-Moran, Courtney Tulloch, degli ucraini Volodymyr Kostiuk e Illia Kovtun. 09.45 Quindici minuti all’inizio della gara, i ginnasti sono ormai pronti per iniziare il riscaldamento agli attrezzi. 09.42incominceranno la loro avventura al cavallo con maniglie. Entrambi sono reduci da belle prestazioni in Serie A. 09.40 Alle 10.00 scenderanno in pedana Nicolae ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Europei 2021 in DIRETTA: iniziano le qualifiche. Si parte con Bartolini e Patron -… - infoitsport : LIVE - Ginnastica artistica, Europei Basilea 2021: qualificazioni femminili (DIRETTA) - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Europei 2021 in DIRETTA: battagli finale contro Iordache l’Italia vuole il pass olimpico… - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Europei 2021 in DIRETTA: Vanessa Ferrari e Maggio pronte per la caccia olimpica! -… - zazoomblog : LIVE – Ginnastica artistica Europei Basilea 2021: qualificazioni femminili (DIRETTA) - #Ginnastica #artistica… -