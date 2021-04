John Travolta si apre sul suo «viaggio nel dolore» dopo la morte di Kelly Preston

Advertising

ha riflettuto sul valore personale del dolore e sulla sua esistenza dopo la morte di sua moglie, Kelly Preston in una lunga intervista concessa a Esquire Mexico. L'attore ha spiegato ...Era il 1985 e alla Casa Biancae Lady D scrivevano la storia con il famoso ballo. La star di Hollywood 67enne, intervistata da 'Esquire Mexico', ricorda quel momento iconico, la festa organizzata dall'allora ...Dopo la scomparsa dell'amata moglie, l'attore ha imparato che per aiutare una persona in lutto «bisogna lasciarle vivere il suo personalissimo viaggio nel dolore, senza complicarlo». Perché lui si è s ...John Travolta parla della morte di sua moglie Kelly Preston e riflette sulla cosa più importante che si possa fare per aiutare una persona che è rimasta vittima di un lutto. John Travolta ha riflettut ...