Infermieri Emergenza Territoriale: 12 maggio 2021, ovunque per il bene di tutti. (Di giovedì 22 aprile 2021) Il tema scelto dalla FNOPI quest’anno in occasione delle celebrazioni della Giornata Internazionale dell’Infermiere è “ovunque PER IL bene DI tutti – Infermieristica di prossimità per un sistema salute più giusto ed efficace”. La nostra Federazione intende infatti dare ancora una volta il proprio contributo per disegnare il futuro del Servizio sanitario nazionale, valorizzando le eccellenze della professione Infermieristica in un ambito specifico, l’assistenza Territoriale, che si è rivelata il tallone d’Achille del Paese al cospetto della pandemia da Covid-19. In questa rivoluzione copernicana si rivela centrale proprio la figura dell’Infermiere di famiglia e comunità, sancita dal Patto per la Salute 2019-2021, e quindi sistematizzata dalla Conferenza delle ... Leggi su cityroma (Di giovedì 22 aprile 2021) Il tema scelto dalla FNOPI quest’anno in occasione delle celebrazioni della Giornata Internazionale dell’Infermiere è “PER ILDIstica di prossimità per un sistema salute più giusto ed efficace”. La nostra Federazione intende infatti dare ancora una volta il proprio contributo per disegnare il futuro del Servizio sanitario nazionale, valorizzando le eccellenze della professionestica in un ambito specifico, l’assistenza, che si è rivelata il tallone d’Achille del Paese al cospetto della pandemia da Covid-19. In questa rivoluzione copernicana si rivela centrale proprio la figura dell’Infermiere di famiglia e comunità, sancita dal Patto per la Salute 2019-, e quindi sistematizzata dalla Conferenza delle ...

Ultime Notizie dalla rete : Infermieri Emergenza Verona, Soccorso Alpino al lavoro per tutta la notte ...trovava - in fondo al Vajo della Marciora - due squadre lo hanno raggiunto assieme agli infermieri ... Sul posto è stato fatto arrivare l'elicottero di Verona Emergenza, che ha provveduto a valutarne le ...

Simone Gobbi è il segretario generale di Fisascat Cisl Grosseto ...di tutti quei lavoratori dei servizi che sono stati in prima linea durante questa fase di emergenza ... che non vedono il contratto rinnovato da oltre 8 anni, agli infermieri e oss delle cooperative ...

Infermieri Emergenza Territoriale: 12 maggio 2021, ovunque per il bene di tutti.

Simone Gobbi è il nuovo segretario generale di Fisascat Cisl Grosseto GROSSETO - È Simone Gobbi il nuovo segretario generale della Fisascat Cisl di Grosseto. Si è tenuta oggi, infatti, la riunione del direttivo, necessaria ...

