In tilt la piattaforma, molti fan restano fuori dal concerto di Ultimo nonostante il biglietto (Di giovedì 22 aprile 2021) Il concerto di Ultimo in streaming dal Colosseo non ha rispettato le attese. molti fan non sono riusciti ad entrare nonostante il biglietto. ROMA – Polemiche e delusione per il concerto di Ultimo in streaming dal Colosseo. Come evidenziato anche da molti utenti sui social, diversi fan non sono riusciti ad assistere all’esibizione del cantante romano per dei problemi alla piattaforma nonostante il biglietto comprato. Nel mirino dei seguaci dell’artista è finito LIVENow, il canale che doveva trasmettere in streaming il concerto. Nei prossimi giorni molto probabilmente si provvederà a rimborsare il biglietto alle persone che non hanno potuto assistere all’evento, ma ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 22 aprile 2021) Ildiin streaming dal Colosseo non ha rispettato le attese.fan non sono riusciti ad entrareil. ROMA – Polemiche e delusione per ildiin streaming dal Colosseo. Come evidenziato anche dautenti sui social, diversi fan non sono riusciti ad assistere all’esibizione del cantante romano per dei problemi allailcomprato. Nel mirino dei seguaci dell’artista è finito LIVENow, il canale che doveva trasmettere in streaming il. Nei prossimi giorni molto probabilmente si provvederà a rimborsare ilalle persone che non hanno potuto assistere all’evento, ma ...

