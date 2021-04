Il lockdown ha causato un calo delle nascite | ecco lo studio

Leggi su ultimora.news

(Di giovedì 22 aprile 2021) Il tasso di natalità di molti Paesi è crollato a causa deldella scorsa primavera. La quarantena imposta nel 2020 allo scopo di contenere il contagio di Covid-19 ha provocato infatti una grande diminuzione. A confermare questa preoccupante notizia è stato unorealizzato dal demografo austriaco Tomas Sobotka dell'AccademiaScienze (Oeaw). Questa ricerca, riportata anche dall'ANSA, dimostra quindi che la quarantena non ha fatto aumentare il numero di nuovi nati come molti immaginavano, ma anzi ha fatto calare in maniera importante il tasso di natalità. Questo è vero in numerose nazioni, ma i dati evidenziano come le nazioni più colpite dal Coronavirus abbiano visto diminuire maggiormente la natalità. Ilha provocato un crollo ...