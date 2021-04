Genoa-Benevento tutto in 21 minuti e Pandev fa 100

Leggi su retecalcio

(Di giovedì 22 aprile 2021)show i rossoblu agganciano per ben due volte il pareggio ma l’eterno Goran non basta La sfida tra ile i giallorossi campani termina per 2a2 accadenei primi 21di match. Al primo vero affondo delnell’area di rigore di Perin, l’adattato difensore centrale, Radovanovic commette un fallo da giallo. Tale cartellino gli costerà, oltre al penalty, un turno di stop da scontare nella prossima gara interna contro lo Spezia. Per il direttore di gara Pairetto non ci sono dubbi è rigore, dagli undici metri va Viola che trafigge l’ex portiere della Juventus, Perin. Dopo pochireazione degli uomini di Ballardini che trovano subito il pareggio grazie al goal numero 30 in magliana di ...