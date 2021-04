Covid, Fauci: “Vaccini non sono via d’uscita, continuare con misure” (Di giovedì 22 aprile 2021) “Nonostante i Vaccini anti-Covid siano essenziali per raggiungere tale obiettivo, ovviamente non possiamo considerarli la nostra unica via d’uscita dalla pandemia. È necessario agire su due fronti: vaccinare quante più persone possibili nel più breve tempo possibile continuando nel contempo a seguire le misure di prevenzione di salute pubblica. Possiamo porre fine a questa pandemia ma quando vi riusciremo dipende dall’impegno di ognuno di noi ad essere parte della soluzione”. Lo sottolinea Anthony Fauci, direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases (Niaid) del National Institutes of Health (Nih) nel videomessaggio di saluto al congresso della Società italiana di allergologia e immunologia pediatrica (Siaip) che si apre online alle 17.30. “Essendo recentemente entrati nel ... Leggi su italiasera (Di giovedì 22 aprile 2021) “Nonostante ianti-siano essenziali per raggiungere tale obiettivo, ovviamente non possiamo considerarli la nostra unica viadalla pandemia. È necessario agire su due fronti: vaccinare quante più persone possibili nel più breve tempo possibile continuando nel contempo a seguire ledi prevenzione di salute pubblica. Possiamo porre fine a questa pandemia ma quando vi riusciremo dipende dall’impegno di ognuno di noi ad essere parte della soluzione”. Lo sottolinea Anthony, direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases (Niaid) del National Institutes of Health (Nih) nel videomessaggio di saluto al congresso della Società italiana di allergologia e immunologia pediatrica (Siaip) che si apre online alle 17.30. “Essendo recentemente entrati nel ...

