Clima, Draghi: “Quanto fatto sin qui è insufficiente, bisogna trasformare le nostre economie su modelli di crescita più verdi” (Di giovedì 22 aprile 2021) “Con gli accordi di Parigi ci siamo impegnati a ridurre il riscaldamento globale di 1,5 gradi centigradi, a livelli preindustriali” ma “quello che abbiamo fatto è insufficiente“. Lo ha sottolineato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, al Leaders Summit on Climate, aperto da Joe Biden. “bisogna invertire le nostre economie su modelli di crescita più verdi e inclusivi“, ha aggiunto. L'articolo proviene da Il fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 aprile 2021) “Con gli accordi di Parigi ci siamo impegnati a ridurre il riscaldamento globale di 1,5 gradi centigradi, a livelli preindustriali” ma “quello che abbiamo“. Lo ha sottolineato il presidente del Consiglio, Mario, al Leaders Summit onte, aperto da Joe Biden. “invertire lesudipiùe inclusivi“, ha aggiunto. L'articolo proviene da IlQuotidiano.

