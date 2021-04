Bye bye Superlega, che goduria (Di giovedì 22 aprile 2021) Al sottoscritto tocca la parte dell’ubriacone reazionario, cosa che non mi viene difficile fare dal momento che della Superlega ho subito pensato malissimo non appena ho visto che era roba architettata da un americano, uno spagnolo e un italiano con la consulenza di un sudafricano che dopo avere inventato quello spettacolo inverecondo della Mls, il campionato americano in cui almeno hanno la decenza di chiamare lo sport che fanno soccer e non football, ha trasformato l’Arsenal in una gelida squadra come tante. Sto parlando di Malcolm Glazer, Florentino Pérez, Andrea Agnelli e Ivan Gazidis, l’ad del Milan che avrebbe avuto un ruolo non di secondo piano nell’architettare la grande bolla elitaria del pallone che eccita JP Morgan ma che è riuscito a tenere un profilo abbastanza basso per non fare la figura del fesso come gli altri. Scrivo queste righe bevendo una ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 22 aprile 2021) Al sottoscritto tocca la parte dell’ubriacone reazionario, cosa che non mi viene difficile fare dal momento che dellaho subito pensato malissimo non appena ho visto che era roba architettata da un americano, uno spagnolo e un italiano con la consulenza di un sudafricano che dopo avere inventato quello spettacolo inverecondo della Mls, il campionato americano in cui almeno hanno la decenza di chiamare lo sport che fanno soccer e non football, ha trasformato l’Arsenal in una gelida squadra come tante. Sto parlando di Malcolm Glazer, Florentino Pérez, Andrea Agnelli e Ivan Gazidis, l’ad del Milan che avrebbe avuto un ruolo non di secondo piano nell’architettare la grande bolla elitaria del pallone che eccita JP Morgan ma che è riuscito a tenere un profilo abbastanza basso per non fare la figura del fesso come gli altri. Scrivo queste righe bevendo una ...

Advertising

martaottaviani : Dalle statistiche, sembra che il popolo italiano non sia intimorito da tutto il #terrorismo che si sta facendo sui… - martaottaviani : Bellissimo vedere tante persone in #Sicilia in coda per farsi fare il #vaccino con dosi di #astrazeneca per non sp… - lovetyunie : shsjksk bye - jeyemmxx : @KllyLdy AHHAHAHHAA bye bye - jaimour_ : @AntonioVerdugoo HAHAHAHAHAHHAHAAH BYE -

Ultime Notizie dalla rete : Bye bye Bye bye stati nazionali: è l'era della Rete. Occasione unica per l'Italia Nel Consiglio Europeo dello scorso 25 marzo Mario Draghi ha tracciato la rotta per arrivare nel lungo periodo agli Stati Uniti d'Europa. Un percorso che passa necessariamente per dei primi passi ...

Stoccarda, dove giocano le fuoriserie della WTA (in tv) Debutta nel torneo anche Sofia Kenin, dopo il bye al primo turno. Non scontata la sfida contro l'estone Anett Kontaveit, numero 27 del mondo, che a Stoccarda ha raggiunto la semifinale nel 2018 e la ...

Bye bye stati nazionali: è l’era della Rete. Occasione unica per l’Italia L'HuffPost Bye bye stati nazionali: è l’era della Rete. Occasione unica per l’Italia Nel Consiglio Europeo dello scorso 25 marzo Mario Draghi ha tracciato la rotta per arrivare nel lungo periodo agli Stati Uniti d’Europa. Un percorso che passa necessariamente per dei primi ...

Crack Super League: il trionfo di tifosi, giocatori e allenatori L’ennesima nottata di passione ha portato la Super League sull’orlo del baratro: determinante la dura presa di posizione di chi il calcio lo ama veramente. Bye Bye Super League, verrebbe da dire. E no ...

Nel Consiglio Europeo dello scorso 25 marzo Mario Draghi ha tracciato la rotta per arrivare nel lungo periodo agli Stati Uniti d'Europa. Un percorso che passa necessariamente per dei primi passi ...Debutta nel torneo anche Sofia Kenin, dopo ilal primo turno. Non scontata la sfida contro l'estone Anett Kontaveit, numero 27 del mondo, che a Stoccarda ha raggiunto la semifinale nel 2018 e la ...Nel Consiglio Europeo dello scorso 25 marzo Mario Draghi ha tracciato la rotta per arrivare nel lungo periodo agli Stati Uniti d’Europa. Un percorso che passa necessariamente per dei primi ...L’ennesima nottata di passione ha portato la Super League sull’orlo del baratro: determinante la dura presa di posizione di chi il calcio lo ama veramente. Bye Bye Super League, verrebbe da dire. E no ...