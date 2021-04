Burioni | minacce sui social | “Finiscila o farai una brutta fine”

Leggi su sbircialanotizia

"Queste sono gravi, a me e al ministro". Lo denuncia su Twitter il virologo Roberto, docente all'università Vita-Salute San Raffaele di Milano, pubblicando il messaggio di un hater, postato come altri senza oscurare il nome del mittente. Nel messaggio disi legge: "Hai rotto il c…o, se non la finisci di dire putt…te ti faremo fare unatesta di c… State tirando troppo la corda te e quella m…da di Speranza siete puntati. Fidati devi stare attento se non vuoi saltare in aria".