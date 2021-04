Borsa: Ws chiude in spolvero, Dow +0,94% Nasdaq +1,19% (Di giovedì 22 aprile 2021) Milano, 21 apr. (Adnkronos) – La Borsa di Wall Street chiude in deciso rialzo sui principali indici. Il Dow Jones archivia la seduta in progresso dello 0,94% a 34.139 punti, l’indice tecnologico Nasdaq segna +1,19% a 13.950 punti. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di giovedì 22 aprile 2021) Milano, 21 apr. (Adnkronos) – Ladi Wall Streetin deciso rialzo sui principali indici. Il Dow Jones archivia la seduta in progresso dello 0,94% a 34.139 punti, l’indice tecnologicosegna +1,19% a 13.950 punti. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

infoiteconomia : Borsa | Ws chiude in spolvero | Dow +0 | 94% Nasdaq +1 | 19% - zazoomblog : Borsa: Ws chiude in spolvero Dow +094% Nasdaq +119% - #Borsa: #chiude #spolvero #+094% - infoiteconomia : Borsa: Ws chiude in spolvero, Dow +0,94% Nasdaq +1,19% - infoiteconomia : Borsa | Ws chiude in spolvero | Dow +0 | 94% Nasdaq +1 | 19% - TV7Benevento : Borsa: Ws chiude in spolvero, Dow +0,94% Nasdaq +1,19%... -