Amazon come Starlink: in orbita satelliti per la navigazione internet (Di giovedì 22 aprile 2021) Bezos come Musk, Amazon come Starlink: l’azienda più famosa nel mondo dell’e-commerce si espande e si mette all’opera per mandare in orbita una costellazione di satelliti per la navigazione in rete dallo spazio. Amazon (Adobe Stock)I satelliti in questione sarebbero 3500, il progetto si chiama Kuiper, tanto ambizioso da aver portato Amazon a comprare nove voli del lanciatore Atlas 5 da Cape Canaveral. Amazon e internet dai satelliti, progetto ancora top secret Razzo spaziale (Adobe Stock)Ancora fumo intorno al progetto di Amazon, si sa veramente poco. Se non che l’azienda di Bezos ha firmato un accordo con Ula (United Launch Alliance), ... Leggi su computermagazine (Di giovedì 22 aprile 2021) BezosMusk,: l’azienda più famosa nel mondo dell’e-commerce si espande e si mette all’opera per mandare inuna costellazione diper lain rete dallo spazio.(Adobe Stock)Iin questione sarebbero 3500, il progetto si chiama Kuiper, tanto ambizioso da aver portatoa comprare nove voli del lanciatore Atlas 5 da Cape Canaveral.dai, progetto ancora top secret Razzo spaziale (Adobe Stock)Ancora fumo intorno al progetto di, si sa veramente poco. Se non che l’azienda di Bezos ha firmato un accordo con Ula (United Launch Alliance), ...

Advertising

AIRC_it : Come ogni anno, in occasione dell'Azalea della Ricerca torniamo a parlare dei tumori che colpiscono le donne.… - Epalermo2020 : @a_meluzzi Hanno seppellito i piccoli commercianti per far arricchire i potenti come Amazon è altri. - anamariposa29 : RT @Micol_Manzo: 'L'amore è come la voce delle onde: sovrasta ogni altro rumore.' 'Deep heart' è ora disponibile su Amazon nel formato ca… - Micol_Manzo : 'L'amore è come la voce delle onde: sovrasta ogni altro rumore.' 'Deep heart' è ora disponibile su Amazon nel for… - giocarmon : Il capitolo che spiega come fare una stampa all'albumina dal libro: 'Le antiche tecniche fotografiche. Gratis con K… -