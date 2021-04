"WhatsApp diventa Pink": la truffa che ruba i dati (Di mercoledì 21 aprile 2021) WhatsApp subisce un nuovo attacco: un'applicazione riesce a insidiarsi negli smartphone Android per sottrarre i dati sensibili dell'utente Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 21 aprile 2021)subisce un nuovo attacco: un'applicazione riesce a insidiarsi negli smartphone Android per sottrarre isensibili dell'utente

th3drunkcaller : @onlyxsweet_ se ti rispondo stanotte diventa una di quelle chat imbarazzanti di whatsapp dove ci sono solo messaggi così ahahah - ioufficiale : @andagn dobbiamo rimanere dentro la #SuperLega fino in fondo… come nei gruppi di whatsapp che l’ultimo diventa amministratore. - alilagunaa : @DanDanno93 Ho preso questo per spendere meno, con la ripromessa di non caricarlo di roba inutile (tipo whatsapp).… - jedasupport : Migliaia di donne e ragazze italiane non hanno più un account in quanto sono cadute in questa pericolosa truffa su… - infoitscienza : WhatsApp diventa rosa, ma è solo una truffa per rubare i vostri soldi -