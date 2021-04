Un Posto al Sole, trama 21 aprile 2021: vendetta ai cantieri (Di mercoledì 21 aprile 2021) Anticipazioni puntata Un Posto al Sole oggi 21 aprile 2021 con alcune vendette che potranno cambiare le sorti dei protagonisti. Cosa sta per accadere a Palazzo Palladini? Ernesto è in pericolo? La puntata di Un Posto al Sole 21 aprile 2021 ha in serbo tantissime sorprese e la situazione ai cantieri è compromettente. Nelle puntate precedenti abbiamo visto tutti i tentativi di Boschi per arrivare alla persona che sta sabotando i cantieri, ma la strana alleanza che si è andata a creare non sta portando a quanto desiderato. Anche Roberto Ferri sta facendo di tutto per trovare il responsabile di questi incidenti e ci è andato molto vicino. Durante queste puntate non è passato inosservato il suo dialogo con Pietro Abbate - ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 21 aprile 2021) Anticipazioni puntata Unaloggi 21con alcune vendette che potranno cambiare le sorti dei protagonisti. Cosa sta per accadere a Palazzo Palladini? Ernesto è in pericolo? La puntata di Unal21ha in serbo tantissime sorprese e la situazione aiè compromettente. Nelle puntate precedenti abbiamo visto tutti i tentativi di Boschi per arrivare alla persona che sta sabotando i, ma la strana alleanza che si è andata a creare non sta portando a quanto desiderato. Anche Roberto Ferri sta facendo di tutto per trovare il responsabile di questi incidenti e ci è andato molto vicino. Durante queste puntate non è passato inosservato il suo dialogo con Pietro Abbate - ...

Advertising

LSanna1972 : ?? Golfo Aranci L'alba e il giorno riprendono il loro posto * * * * #alba #sunrise #italy #sun #sky #italia… - UPAS_Rai : Rivivi le #storie della #23esima #serie di #unpostoalsole con le puntata in onda al mattino su RaiPremium e subito… - paradisoa1 : RT @nefelef: guarda Un Posto Al Sole commenta con #twittamiUpas - turismoER : RT @VisitCervia: Buongiorno da #Cervia ?? Sono iniziati i lavori per prepararvi un posto al sole. Siete pronti? ?? Rimanete aggiornati su htt… - VisitCervia : Buongiorno da #Cervia ?? Sono iniziati i lavori per prepararvi un posto al sole. Siete pronti? ?? Rimanete aggiornati… -