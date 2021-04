Ultime Notizie Roma del 21-04-2021 ore 15:10 (Di mercoledì 21 aprile 2021) Romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio Crolla la lega di calcio 48 ore Dalla sua nascita in sequenza si ritirano le squadre inglesi l’Inter l’atlético Madrid Agnelli a mettere il progetto non esiste più mentre in borsa il titolo Juventus c’è 12% per Boris Johnson il risultato giusto per tifosi e Club per ceferin e ammirabile ammettere di aver sbagliato in nottata una bozza di nota ufficiale aveva annunciato il tramonto del progetto il calcio europeo ha bisogno di un Ovviamente la nostra proposta è pienamente conforme alle leggi ma alla luce delle circostanze attuali valuteremo i passi opportuni per rimodellare il progetto il nuovo decreto covid Valido dal 26 aprile al 31 luglio attesa ore dal Consiglio dei Ministri confermato dal ministro patuanelli che ribadisce che il coprifuoco rimanere 22 malgrado le ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 21 aprile 2021)dailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio Crolla la lega di calcio 48 ore Dalla sua nascita in sequenza si ritirano le squadre inglesi l’Inter l’atlético Madrid Agnelli a mettere il progetto non esiste più mentre in borsa il titolo Juventus c’è 12% per Boris Johnson il risultato giusto per tifosi e Club per ceferin e ammirabile ammettere di aver sbagliato in nottata una bozza di nota ufficiale aveva annunciato il tramonto del progetto il calcio europeo ha bisogno di un Ovviamente la nostra proposta è pienamente conforme alle leggi ma alla luce delle circostanze attuali valuteremo i passi opportuni per rimodellare il progetto il nuovo decreto covid Valido dal 26 aprile al 31 luglio attesa ore dal Consiglio dei Ministri confermato dal ministro patuanelli che ribadisce che il coprifuoco rimanere 22 malgrado le ...

Advertising

Agenzia_Ansa : India al collasso per il covid, 1,6 milioni casi in sette giorni. Nelle ultime 24 ore 1.761 morti #ANSA - fanpage : 'Qui non è questione di fiducia ma di numeri. Perdonate, ma continuo a trovare pericolosa l'affermazione come quell… - fanpage : L'allarme dei virologi. - Varco001 : RT @fanpage: 'Qui non è questione di fiducia ma di numeri. Perdonate, ma continuo a trovare pericolosa l'affermazione come quella di chi di… - corgiallorosso : #Gasperini: “Roma squadra di valore, ma hanno perso tanto terreno per la zona Champions” -