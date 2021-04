Ultime Notizie Roma del 21-04-2021 ore 08:10 (Di mercoledì 21 aprile 2021) Romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno mercoledì 21 aprile civile ma non impone limitazioni per il siero Johnson & Johnson pur riconoscendo un possibile legame causale con casi molto rari verificatisi in persone di età inferiore a 60 anni in maggioranza donne fa Johnson & Johnson conferma l’impegno di fornire 200 milioni di dosi a luela Norvegia Islanda e anche l’aifa dà il via libera il commissariato per l’emergenza è pronta a consegnare le regioni già oggi 184 mila dosi che si trovano a cadimare il bilancio di ieri sera Italia sono 12074 i positivi i decessi 390 294000 45 i testi il testo di positività Cala del 1,9% 4,1 Cambiamo argomento la superlega insiste si dice pronta a partire anche fra 5 mesi mentre il presidente della UEFA invita gli scissionisti A ripensarci Siete ancora in tempo per cambiare ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 21 aprile 2021)dailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno mercoledì 21 aprile civile ma non impone limitazioni per il siero Johnson & Johnson pur riconoscendo un possibile legame causale con casi molto rari verificatisi in persone di età inferiore a 60 anni in maggioranza donne fa Johnson & Johnson conferma l’impegno di fornire 200 milioni di dosi a luela Norvegia Islanda e anche l’aifa dà il via libera il commissariato per l’emergenza è pronta a consegnare le regioni già oggi 184 mila dosi che si trovano a cadimare il bilancio di ieri sera Italia sono 12074 i positivi i decessi 390 294000 45 i testi il testo di positività Cala del 1,9% 4,1 Cambiamo argomento la superlega insiste si dice pronta a partire anche fra 5 mesi mentre il presidente della UEFA invita gli scissionisti A ripensarci Siete ancora in tempo per cambiare ...

Agenzia_Ansa : India al collasso per il covid, 1,6 milioni casi in sette giorni. Nelle ultime 24 ore 1.761 morti #ANSA - fanpage : L'allarme dei virologi. - fanpage : 'Qui non è questione di fiducia ma di numeri. Perdonate, ma continuo a trovare pericolosa l'affermazione come quell… - statodelsud : Covid in Italia e nel mondo: ultime notizie di oggi 21 aprile - Pino__Merola : Covid in Italia e nel mondo: ultime notizie di oggi 21 aprile -