Tra Superlega e Roma, Gasp e Percassi: “Non dimentichiamo l’accaduto, ora parola al campo” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Tra Superlega e Roma, l’Atalanta non ha nemmeno il tempo per godersi la vittoria sulla Juve, perché domani è di nuovo campionato e soprattutto perché in questi ultimi giorni non si è capito bene dove stava andando il calcio. Poi, però, è tornato il sereno. E allora, prima di Gasperini, a Zingonia la parola va a Luca Percassi, la voce dell’Atalanta: “I valori della meritocrazia sono le fondamenta dello sport e del calcio, su basi etiche ed economiche”, ricorda l’amministratore delegato nerazzurro. Sorride, riallacciandosi alle dichiarazioni di Ceferin, presidente Uefa, che ha preso a modello l’Atalanta: “Le sue parole sono uno stimolo maggiore per condividere i valori etici, meritocratici”. E due precisazioni: “Come consigliere di Lega mi ero già espresso sulla questione Superlega e ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 21 aprile 2021) Tra, l’Atalanta non ha nemmeno il tempo per godersi la vittoria sulla Juve, perché domani è di nuovo campionato e soprattutto perché in questi ultimi giorni non si è capito bene dove stava andando il calcio. Poi, però, è tornato il sereno. E allora, prima dierini, a Zingonia lava a Luca, la voce dell’Atalanta: “I valori della meritocrazia sono le fondamenta dello sport e del calcio, su basi etiche ed economiche”, ricorda l’amministratore delegato nerazzurro. Sorride, riallacciandosi alle dichiarazioni di Ceferin, presidente Uefa, che ha preso a modello l’Atalanta: “Le sue parole sono uno stimolo maggiore per condividere i valori etici, meritocratici”. E due precisazioni: “Come consigliere di Lega mi ero già espresso sulla questionee ...

