Suarez | chiuse indagini su esame-farsa | 4 a rischio processo

(Di mercoledì 21 aprile 2021) La Procura di Perugia ha chiuso leper l’sostenuto dal calciatore Luislo scorso settembre all’Università per stranieri di Perugia. A rischiare il, in base all’avviso di conclusione dellenotificato oggi, ci sono l’ex rettrice Giuliana Grego Bolli, l’ex dg Simone Olivieri, la professoressa Stefania Spina e l’avvocato della Juventus Maria Turco. Le accuse a vario titolo sono falso ideologico, rivelazione di segreto d”ufficio e falso materiale. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

PERUGIA - La procura della Repubblica di Perugia ha chiuso le indagini per l'esame 'farsa' di Luisall'Università per stranieri: in base all'avviso notificato oggi, risultano indagati - limitatamente al caso della prova svolta il 17 settembre - l'ex rettrice Giuliana Grego Bolli, l'ex dg ...PERUGIAle indagini sul caso dell'esame farsa di Luis Alberto. Rimane l'accusa per l'avvocata della Juventus, Maria Turco, definita 'concorrente morale e istigatrice" dell'intera vicenda. La ...L'avvocata della Juventus, Maria Turco, è accusata di essere "istigatrice e concorrente morale" dell'intera vicenda. Contestato il reato di falso ideologico in concorso.La Procura della Repubblica di Perugia guidata da Raffaele Cantone ha recapitato l'avviso di conclusione delle indagini per l'esame farsa ...