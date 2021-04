Sopra Steria pianta una foresta con Treedom

(Di mercoledì 21 aprile 2021), attivo nella consulenza, nei servizi digitali e nello sviluppo di software, conferma il suo impegno per arrivare alle ‘zero emissioni’ entro il 2028, sottoscrivendo conuna partnership triennale attraverso la quale contribuisce al raggiungimento di 10 dei 17 obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Per celebrare la Giornata della Terra,insieme con, piattaforma web perre alberi a distanza, dà vita a unadi 240 piante di diverse specie, ubicate in 3 Paesi. Cacao, Avocado, Arancio e Banano nel Camerun, Grevillea, Caffè e Tree Tomato in Kenya e, infine, Papaya in Madagascar: saranno queste le sentinelle green dinel mondo, contribuendo a un ...

È la costruzione di un'e - commerce efficace e strutturato a misura del cliente finale una delle direttive di per un'economia digitale di successo. L'azienda, leader europeo nella ...