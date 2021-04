Scacchi | Ian Nepomniachtchi tenta la fuga al Torneo dei Candidati 2021 Caruana | Vachier-Lagrave e Giri staccati di un punto

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Iancerca l’affondo decisivo aldeidopo il decimo turno. Il russo, nel derby, bette un Kirill Alekseenko del quale non s’è sostanzialmente capita la strategia odierna. Complici le patte sulle altre treere, “Nepo” si procura undi vantaggio nei confronti di Fabiano, che affronterà venerdì dopo il giorno di riposo, Maximee Anish. Il derby russo inizia con una scelta particolare, prerogativa di Ding Liren: un’Inglese Neo-Catalana accettata, con cui il cinese è riuscito a togliersi lo sfizio di battere Magnus Carlsen a Saint Louis nel 2019. Alekseenko batte velocemente strade poco note per la teoria con l’ottava mossa di Alfiere, ma non è la più saggia delle ...

Advertising

OA_Sport : Scacchi: Ian Nepomniachtchi batte Alekseenko e stacca il trio formato da Caruana, Vachier-Lagrave e Giri. Domani gi… -

Ultime Notizie dalla rete : Scacchi Ian

OA Sport

... Ozark e La regina degli. Ora che Chicago 7 ha vinto il premio del montaggio, il montaggio ... ACE, Isaiah Camp, ACE, Joe Mikan, ACE, Art O'LearyOlsen, Josh Stockero How To With John Wilson ...... il belga si è issato in testa e non l'ha più mollata fino alla bandiera a. Seconda ... 'Una performance quasi perfetta'James , Team Principal del Mercedes - EQ Formula E Team, ha detto al ...Ian Nepomniachtchi cerca l'affondo decisivo al Torneo dei Candidati dopo il decimo turno. Il russo, nel derby, bette un Kirill Alekseenko del quale non s'è sostanzialmente capita la strategia odierna.Una classifica diventata combattuta in maniera spettacolare fa da preludio al decimo e quintultimo turno di un Torneo dei Candidati che in soli due giorni dalla ripresa ha già mostrato quello che potr ...