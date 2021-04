Pestaggio di Colleferro | i due indagati ammettono i fatti e vanno ai domiciliari

Leggi su agi

(Di mercoledì 21 aprile 2021) AGI - Il gip del tribunale di Velletri Ilaria Tarantino, pur non convalidando il fermo, ha disposto gli arrestiper Lorenzo Farina, 19 anni, e Christian Marozza, 18 anni, accusati di lesioni aggravate dai motivi abietti e futili in relazione aldel 17enne avvenuto cinque giorni fa a, vicino Roma. "Nel corso dell'udienza di convalida - scrive il magistrato nell'ordinanza cautelare - entrambi glihanno in sostanza ammesso gli addebiti e hanno confermato di essersi cambiati i vestiti dopo i. Farina ha dichiarato che già in precedenza, circa un mese fa, vi era stata una discussione con dei ragazzi di Segni, in particolare con un amico del 17enne del quale non si ricordava il nome, per gli 'sguardi' a loro rivolti". E dal canto suo, anche Marozza ha ...