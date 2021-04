Percassi: «Il calcio è di tutti. Inter, Juve e Milan devono rimanere in Serie A» (Di mercoledì 21 aprile 2021) Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta, ha parlato prima della conferenza stampa di Gasperini. Le sue parole Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta, era presente insieme a Gasperini in conferenza stampa. Queste le sue parole riguardo gli ultimi movimentati giorni. SUPERLEGA – «Il nostro concetto come società su quanto è accaduto nello ultime ore è molto semplice: come Atalanta riteniamo che i valori di riferimento siano fondamentali sport, valori come etica e meritocrazia Il calcio è di tutti, non di qualcuno e basta, e qualunque percorso di modifica necessità di condivisione e riflessione. Il calcio è dei tifosi, anche se purtroppo arriviamo da un anno in cui sono lontani, ma il calcio è della gente e delle società . Il sogno di un club deve essere ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 21 aprile 2021) Luca, amministratore delegato dell’Atalanta, ha parlato prima della conferenza stampa di Gasperini. Le sue parole Luca, amministratore delegato dell’Atalanta, era presente insieme a Gasperini in conferenza stampa. Queste le sue parole riguardo gli ultimi movimentati giorni. SUPERLEGA – «Il nostro concetto come società su quanto è accaduto nello ultime ore è molto semplice: come Atalanta riteniamo che i valori di riferimento siano fondamentali sport, valori come etica e meritocrazia Ilè di, non di qualcuno e basta, e qualunque percorso di modifica necessità di condivisione e riflessione. Ilè dei tifosi, anche se purtroppo arriviamo da un anno in cui sono lontani, ma ilè della gente e delle società . Il sogno di un club deve essere ...

