Milan Sassuolo 1-0 LIVE | salvataggio di Dalot su Berardi

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Allo stadio San Siro, il match valido per la 32ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “San Siro”,si affrontano nel match valido per la 32ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-0 MOVIOLA 1? Partiti – Delil primo pallone del match. 4? Tiro di Calhanoglu – Bello scambio Rebic-Calhanoglu, la palla torna al turco che però si vede respingere la conclusione. 5? Tiro di Calhanoglu – Conclusione da fuori area velletiaria del fantasista turco, blocca Consigli. 10? Occasione per il– Leao s’invola verso la porta di Consigli ma il suo controllo difettoso è controllato dal ...