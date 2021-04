Maneskin | arriva il quinto componente nella band? Ecco la verità

Leggi su ultimora.news

(Di mercoledì 21 aprile 2021) C'è chi li conosceva già da prima e chi li ha conosciuti in occasione del Festival di Sanremo 2021. I, lache un po' a sorpresa ha vinto la famosa kermesse canora nelle ultime ore è tornata a far parlare di sé. Il video di Damiano sul caso Grillo Martedì mattina ci aveva pensato il frontman Damiano, che aveva pubblicato un video di risposta a quello pubblicato da Beppe Grillo in difesa di suo figlio. Damiano ha replicato al comico e a tutti coloro che non riescono a capacitarsi del fatto che la presunta vittima dello stupro di Ciro abbia denunciato l'episodio solo otto giorni dopo. Il cantante ha spiegato che non sempre è facile riprendersi mentalmente da uno stupro. Inoltre che venga denunciato 2 o 8 giorni dopo non fa alcuna differenza: è pur sempre una violenza sessuale e chi non ne ha mai subite a suo avviso dovrebbe “astenersi dal ...