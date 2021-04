LIVE Tour of the Alps, Imst-Naturno in DIRETTA: Gianni Moscon concede il bis e vince uno sprint ristretto! (Di mercoledì 21 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE DALLE 11.35 14.03 Ecco la nuova classifica generale, con il recupero di ben sette posizioni da parte di Pello Bilbao: 1 1 – YATES Simon Team BikeExchange 5 10:52:10 2 2 – SIVAKOV Pavel INEOS Grenadiers 0:45 3 10 ?7 BILBAO Pello Bahrain – Victorious 1:04 4 3 ?1 MARTIN Dan Israel Start-Up Nation ,, 5 4 ?1 VLASOV Aleksandr Astana – Premier Tech 1:08 6 5 ?1 CEPEDA Jefferson Alexander Androni Giocattoli – Sidermec ,, 7 6 ?1 HINDLEY Jai Team DSM 1:27 8 7 ?1 CARTHY Hugh EF Education – Nippo ,, 9 9 – GUERREIRO Ruben EF Education – Nippo 1:52 10 8 ?2 SCHULTZ Nick Team BikeExchange ,, 14.01 Un finale al cardiopalma per questa terza tappa del Tour of the Alps, e una doppietta per Gianni ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA FRECCIA VALLONE DALLE 11.35 14.03 Ecco la nuova classifica generale, con il recupero di ben sette posizioni da parte di Pello Bilbao: 1 1 – YATES Simon Team BikeExchange 5 10:52:10 2 2 – SIVAKOV Pavel INEOS Grenadiers 0:45 3 10 ?7 BILBAO Pello Bahrain – Victorious 1:04 4 3 ?1 MARTIN Dan Israel Start-Up Nation ,, 5 4 ?1 VLASOV Aleksandr Astana – Premier Tech 1:08 6 5 ?1 CEPEDA Jefferson Alexander Androni Giocattoli – Sidermec ,, 7 6 ?1 HINDLEY Jai Team DSM 1:27 8 7 ?1 CARTHY Hugh EF Education – Nippo ,, 9 9 – GUERREIRO Ruben EF Education – Nippo 1:52 10 8 ?2 SCHULTZ Nick Team BikeExchange ,, 14.01 Un finale al cardiopalma per questa terza tappa delof the, e una doppietta per...

Advertising

zazoomblog : LIVE Tour of the Alps Imst-Naturno in DIRETTA: 1’20” di vantaggio per i dieci battistrada. Si stacca Sivakov -… - alessandro_972 : RT @SpazioCiclismo: Arrivano le immagini live! #TotA Anche oggi, potete seguire con noi la diretta video del #TouroftheAlps https://t.c… - SpazioCiclismo : Arrivano le immagini live! #TotA Anche oggi, potete seguire con noi la diretta video del #TouroftheAlps - JohnPoulsen6 : RT @NoemiBlonde: SEGUIMI SU INSTAGRAM X ESSER SEMPRE AGGIORNATO SULLE MIE LIVE E I MIEI TOUR - NoemiBlonde : SEGUIMI SU INSTAGRAM X ESSER SEMPRE AGGIORNATO SULLE MIE LIVE E I MIEI TOUR -