LIVE Perugia-Civitanova 0-3, Superlega volley in DIRETTA: la lube si porta ad una vittoria dallo scudetto! (Di mercoledì 21 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione del match 22:01 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questa partita e vi augura un buon proseguimento di serata. 22:00 vittoria di grande carattere per la lube, che a questo punto è la grande favorita per la vittoria finale. 14-25 La chiude Anzani, la lube si porta ad una vittoria dallo scudetto. 14-24 Sono dieci i match-point per la lube. 14-23 Atanasijevic passa in parallela. 13-23 Ancora invasione di Travica. 13-22 Bordata di Rychlicki, +9 pesantissimo della lube. 13-21 In rete la schiacciata di Atanasijevic. 13-20 Invasione a rete di Travica, Perugia si sta lasciando andare. 13-19 Rychlicki sfonda ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPresentazione del match 22:01 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questa partita e vi augura un buon proseguimento di serata. 22:00di grande carattere per la, che a questo punto è la grande favorita per lafinale. 14-25 La chiude Anzani, lasiad unascudetto. 14-24 Sono dieci i match-point per la. 14-23 Atanasijevic passa in parallela. 13-23 Ancora invasione di Travica. 13-22 Bordata di Rychlicki, +9 pesantissimo della. 13-21 In rete la schiacciata di Atanasijevic. 13-20 Invasione a rete di Travica,si sta lasciando andare. 13-19 Rychlicki sfonda ...

Advertising

SSportNetwork : #SuperSportWednesday #Volley #SuperLega #Civitanova batte a domicilio #Perugia 3-0 in #gara3 di #finale! #live - zazoomblog : LIVE Perugia-Civitanova 0-2 Superlega volley in DIRETTA: Lube dominante serve un miracolo di Leon e compagni! -… - zazoomblog : LIVE Perugia-Civitanova 0-1 (20-25 0-0) gara-3 finale Playoff Superlega 2021 volley: PUNTEGGIO in DIRETTA -… - zazoomblog : LIVE Perugia-Civitanova 2-2 gara-3 finale Playoff Superlega 2021 volley: PUNTEGGIO in DIRETTA - #Perugia-Civitanov… - snowpointexe : ALLE 20.30 LUBE PERUGIA CHE DURERÀ MINIMO 3 ORE EH NO SI AGGIUNGE LA LIVE CON BEN BARNES ALLE 21.30 E IO CHE DEVO F… -