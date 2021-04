Lazio, la probabile formazione contro il Napoli (Di mercoledì 21 aprile 2021) E’ una sfida che vale una Champions, o quasi. Napoli-Lazio segnerà la fuga della squadra di Gattuso o la rincorsa di quella di Inzaghi. In 90 minuti i biancocelesti si giocano una grossa fetta di possibilità di arrivare ancora al quarto posto. In caso di esito negativo allo stadio Maradona la percentuale di riuscita di abbasserebbe drasticamente. Con i tre punti in tasca invece le prospettive si ribalterebbero. E per l’occasione Inzaghi ritrova anche un pezzo da novanta: Caicedo. L’attaccante ecuadoriano si è trasformato ormai da tempo nel salvatore della patria: ha segnato nei momenti difficili, si è sostituito a Immobile quando quest’ultimo stentava. L’attaccante di Torre Annunziata è tornato a splendere: con la doppietta al Benevento ha ritrovato la via della rete, smarrita per troppo tempo per uno come lui. Ha sbagliato un rigore, un altro lo ha ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 21 aprile 2021) E’ una sfida che vale una Champions, o quasi.segnerà la fuga della squadra di Gattuso o la rincorsa di quella di Inzaghi. In 90 minuti i biancocelesti si giocano una grossa fetta di possibilità di arrivare ancora al quarto posto. In caso di esito negativo allo stadio Maradona la percentuale di riuscita di abbasserebbe drasticamente. Con i tre punti in tasca invece le prospettive si ribalterebbero. E per l’occasione Inzaghi ritrova anche un pezzo da novanta: Caicedo. L’attaccante ecuadoriano si è trasformato ormai da tempo nel salvatore della patria: ha segnato nei momenti difficili, si è sostituito a Immobile quando quest’ultimo stentava. L’attaccante di Torre Annunziata è tornato a splendere: con la doppietta al Benevento ha ritrovato la via della rete, smarrita per troppo tempo per uno come lui. Ha sbagliato un rigore, un altro lo ha ...

Advertising

italiaserait : Lazio, la probabile formazione contro il Napoli - casciavit1 : @DavidBasco86 Benna mi ricordo che aveva sofferto dopo un fallo gli altri due non so ... probabile che voglia tener… - ndl00 : #Lazio, #LuisAlberto e #Lulic oggi assenti (probabile gestione delle forze). #Escalante a rischio per #Napoli. Si f… - 92Fisico : Lazio • Casi 1164 -> 924 • Incidenza: 146 casi covid per 100mila • Trend: -7% settimana su set Probabile zona g… - EnricoPerinotto : @GiorgiaMeloni @AcquaroliF @FratellidItalia @RegioneMarcheIT Nel Lazio ho fatto la probabile, 10/4 la seconda il 29… -