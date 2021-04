L’appello a Draghi degli intellettuali contro le riaperture: “Scelta che appare insensata” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Un appello alla cautela firmato dagli intellettuali e rivolto al presidente della Repubblica italiana, al presidente del Consiglio dei Ministri e ai presidente del Senato e della Camera dei Deputati. Una lettera dal titolo “Il 26 aprile festa della libertà?” firmata, tra gli altri, da una trentina di docenti universitari, tra cui lo storico Adriano Prosperi, il filologo Alfredo Stussi, lo storico Massimo Bucciantini, dal latinista Gian Biagio Conte, il chimico Vincenzo Balzani, il chirurgo Francesco Domenico Capizzi, l’antropologa Adriana Destro, l’italianista Giovanni Falaschi e lo storico Mauro Pesce. Ecco il testo della lettera inviato quindi alle più importanti carico dello Stato: Allo stato attuale dei numeri di decessi, ricoverati in condizioni di emergenza e portatori sani del virus, che emergono dalla casualità di una campagna non sistematica di tamponi, ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 21 aprile 2021) Un appello alla cautela firmato daglie rivolto al presidente della Repubblica italiana, al presidente del Consiglio dei Ministri e ai presidente del Senato e della Camera dei Deputati. Una lettera dal titolo “Il 26 aprile festa della libertà?” firmata, tra gli altri, da una trentina di docenti universitari, tra cui lo storico Adriano Prosperi, il filologo Alfredo Stussi, lo storico Massimo Bucciantini, dal latinista Gian Biagio Conte, il chimico Vincenzo Balzani, il chirurgo Francesco Domenico Capizzi, l’antropologa Adriana Destro, l’italianista Giovanni Falaschi e lo storico Mauro Pesce. Ecco il testo della lettera inviato quindi alle più importanti carico dello Stato: Allo stato attuale dei numeri di decessi, ricoverati in condizioni di emergenza e portatori sani del virus, che emergono dalla casualità di una campagna non sistematica di tamponi, ...

