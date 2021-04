La Super League perde i pezzi e rischia di naufragare | è già la fine della Superlega?

(Di mercoledì 21 aprile 2021) 48 ore. Tanto è durato il progetto, che pezzo dopo pezzo si sta sfaldando, andando incontro a una retromarcia clamorosa. Il castello di carta delle 12potenze calcistiche è crollato quando il Manchester City ha comunicato ufficialmente di volersi sfilare, dando notizia «di avere avviato le procedure per ritirarsi dal progetto dilega», un fatto che ha avuto un effetto domino nei confronti di tutte le altre. La scelta del City ha subito trovato riscontro nelle parole del presidenteUefa Ceferin: «Sono lieto di dare il bentornato al City nella famiglia del calcio europeo - ha dichiarato -. Hanno mostrato grande intelligenza nell'ascoltare le tante voci, in particolare quella dei loro tifosi, che hanno enunciato i benefici vitali che l'attuale sistema ...

Il comunicato leggi anche Superlega, le squadre inglesi si ritirano ufficialmente dal progetto 'LaEuropea è convinta che l'attuale status quo del calcio europeo debba cambiare", afferma ..."Laeuropea è convinta che l'attuale status quo del calcio europeo debba cambiare - si legge nella nota - Proponiamo un nuovo progetto europeo perch il sistema esistente non funziona. La ...Ma come si vede i diritti tv valgono molto meno. Per provare a mettere a fuoco i "fondamentali" di questo annuncio della Super League proviamo a confrontare tre numeri relativi ai diritti televisivi ...