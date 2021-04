La Corte di Karlsruhe salva la Merkel: bocciato il ricorso sul Recovery (Di mercoledì 21 aprile 2021) La Corte costituzionale di Karlsruhe ha respinto l’ipotesi di una sospensione d’urgenza della partecipazione tedesca ai nuovi progetti europei di debito comune e dato un primo colpo al ricorso presentato in Germania contro il piano europeo di ripresa del Recovery Fund. La somma istituzione federale tedesca chiamata a giudicare la compatibilità tra il diritto nazionale InsideOver. Leggi su it.insideover (Di mercoledì 21 aprile 2021) Lacostituzionale diha respinto l’ipotesi di una sospensione d’urgenza della partecipazione tedesca ai nuovi progetti europei di debito comune e dato un primo colpo alpresentato in Germania contro il piano europeo di ripresa delFund. La somma istituzione federale tedesca chiamata a giudicare la compatibilità tra il diritto nazionale InsideOver.

Advertising

RaiNews : La Corte costituzionale tedesca ha respinto i ricorsi contro la condivisione dei debiti nell'Unione europea. Con qu… - tfabiani2 : RT @RaiNews: La Corte costituzionale tedesca ha respinto i ricorsi contro la condivisione dei debiti nell'Unione europea. Con questo pronun… - Fabiusfax : RT @giuslit: Abbiamo la conferma, per ora, che la Corte tedesca di #Karlsruhe non fosse il maggior ostacolo per l’attuazione del #recoveryf… - LorenzoStefanIT : La Corte costituzionale tedesca di #Karlsruhe respinge il ricorso contro il piano europeo #RecoveryFund presentato… - Yogaolic : RT @RaiNews: La Corte costituzionale tedesca ha respinto i ricorsi contro la condivisione dei debiti nell'Unione europea. Con questo pronun… -