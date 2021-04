Kim Kardashian: la sua reazione quando ha scoperto di essere stata fonte d’ispirazione per Bridgerton (Di mercoledì 21 aprile 2021) Kim Kardashian è una fan di Bridgerton che è stata la serie Netflix più di successo del 2021. Nei mesi scorsi, oltretutto, è stata anche svelata la trama e la nuova protagonista della seconda stagione. Fra i tanti aneddoti sulla serie, quello sicuramente più inaspettato è il fatto che gli attori che hanno vestito i panni della famiglia Featherington hanno preso ispirazione da Keeping Up With The Kardashian, in particolar modo dalle sorelle maggiori: Kim Kardashian, Khloe Kardashian e Kourtney Kardashian (senza dimenticare la madre, Kris Kardashian). A rivelarlo è stata l’attrice Nicola Coughlan (nella serie Penelope Featherington) che su Twitter ha così scritto: “Come fan numero uno al mondo, lo sai Kim ... Leggi su biccy (Di mercoledì 21 aprile 2021) Kimè una fan diche èla serie Netflix più di successo del 2021. Nei mesi scorsi, oltretutto, èanche svelata la trama e la nuova protagonista della seconda stagione. Fra i tanti aneddoti sulla serie, quello sicuramente più inaspettato è il fatto che gli attori che hanno vestito i panni della famiglia Featherington hanno preso ispirazione da Keeping Up With The, in particolar modo dalle sorelle maggiori: Kim, Khloee Kourtney(senza dimenticare la madre, Kris). A rivelarlo èl’attrice Nicola Coughlan (nella serie Penelope Featherington) che su Twitter ha così scritto: “Come fan numero uno al mondo, lo sai Kim ...

sershisaisi : @EncuestasShow Barbara mori Marlene favela Nicole scherzinger Kim kardashian Kylie jenner Cristiano Carolina cali M… - onlythebr4ave : RT @an_andreis: Non trovate che assomiglio a kim Kardashian in questa foto??? - mxrvelci : RT @an_andreis: Non trovate che assomiglio a kim Kardashian in questa foto??? - asialov42616410 : @novelamata1 @Mestanaccount1 (Kim kardashian ha fatto pure apprezzamenti sul loro look) -