Johnson&Johnson come AstraZeneca | consigliato | se non obbligatorio | per gli over 60

(Di mercoledì 21 aprile 2021) ROMA – Sul siero anti-Covid Johnson&Johnson “abbiamo preso la decisione, insieme al ministero e al Consiglio superiore di sanità, di allinearlo al vaccino AstraZeneca. Sono simili, hanno questo rarissimo evento ancora da studiare e da capire meglio, perché è un evento poco prevedibile, ancora poco conosciuto. Certamente nella popolazione anziana, dove tra l’altro questi eventi sembrano essersi verificati di meno o affatto, in questo momento è una scelta non solo sicura ma anche più efficace per accelerare la campagna vaccinale negli anziani”. Così il direttore dell’Aifa, Nicola Magrini, intervenuto ai microfoni di Radio24.

Verranno distribuite a partire da oggi le 184 mila dosi di vaccino Janssen (Johnson&Johnson) immagazzinate presso l'hub nazionale vaccini della Difesa di Pratica di Mare. L'indicazione è stata ... ROMA - Secondo l'ultima circolare del ministero della Salute anche per il vaccino di Johnson & Johnson, come avvenuto per AstraZeneca, la somministrazione è consigliata dai 60 anni in su. Il vaccino J ... Per il vaccino Johnson & Johnson si raccomandano le stesse condizioni di utilizzo del vaccino di AstraZeneca. L'approvazione è a partire dai 18 anni di età, ma "dovrà essere preferenzialmente somministrato"...