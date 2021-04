Isola dei Famosi, Fariba e gli attacchi dei naufraghi: Iva Zanicchi interviene (Di mercoledì 21 aprile 2021) Iva Zanicchi ospite di Casa Chi ha parlato di Fariba Tehrani all’Isola dei Famosi ed ha commentato l’ingresso di Ignazio Moser (aereo permettendo visto che ha perso il volo). Iva Zanicchi svela cosa ne pensa di Fariba e degli attacchi ricevuti Cosa penso io di Fariba? Ma povera donna. Se tu vai che non sei…... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 21 aprile 2021) Ivaospite di Casa Chi ha parlato diTehrani all’deied ha commentato l’ingresso di Ignazio Moser (aereo permettendo visto che ha perso il volo). Ivasvela cosa ne pensa die degliricevuti Cosa penso io di? Ma povera donna. Se tu vai che non sei…... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

VanityFairIt : perché «stai zitta» è un’espressione che non dovremmo mai usare - MarioManca : #Isola e #Fariba: perché «stai zitta» è un’espressione che non dovremmo mai usare - MediasetPlay : Ecco uno dei momenti più richiesti della settimana: la Golden Social, ovvero i tweet più divertenti e irriverenti c… - Liliwhities : RT @MediasetPlay: Ecco uno dei momenti più richiesti della settimana: la Golden Social, ovvero i tweet più divertenti e irriverenti che han… - Babooshka___ : Ma Isolde è l'unica normale su quell'isola, gli altri so quasi tutti fuori come dei balconi #isola -