Indonesia | sottomarino disperso al largo delle coste di Bali

Leggi su newsmondo

(Di mercoledì 21 aprile 2021) . A bordo c’erano 53 persone. Individuata una perdita di petrolio. Giallo in, dove la Marina ha perso ogni contatto con un, che risulta, che navigava aldi. L’ha avviato le ricerche chiedendo aiuto a Singapore e all’Australia. Stando alle informazioni a disposizione, prima di sparire nel nulla dalera arrivata una richiesta di autorizzazione a procedere con una immersione in profondità. Ilin questione è del 1978 ed è di fabbricazione tedesca. Il mezzo era stato revisionato e ristrutturato in un cantiere navale della Corea del Sud.con 53 ...