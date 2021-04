Il messaggio della Regina Elisabetta dopo la morte di Filippo: “Un momento di profonda tristezza” (Di mercoledì 21 aprile 2021) A qualche giorno dalla morte del Principe Filippo, è la Regina Elisabetta a parlare attraverso il profilo Twitter ufficiale della famiglia reale britannica. Lo ha fatto in occasione del suo 95esimo compleanno e a nome dell’intera famiglia che, come lei, sta “vivendo un momento di grande tristezza” dopo la scomparsa dell’uomo sposato più di 70 anni fa, una presenza costante nella vita della Regina, dei loro figli e nipoti. Le parole della Regina Elisabetta “In occasione del mio 95esimo compleanno oggi, ho ricevuto molti messaggi di auguri che ho molto apprezzato”, scrive la Regina nel messaggio diffuso via Twitter che è lei stessa a ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 21 aprile 2021) A qualche giorno dalladel Principe, è laa parlare attraverso il profilo Twitter ufficialefamiglia reale britannica. Lo ha fatto in occasione del suo 95esimo compleanno e a nome dell’intera famiglia che, come lei, sta “vivendo undi grandela scomparsa dell’uomo sposato più di 70 anni fa, una presenza costante nella vita, dei loro figli e nipoti. Le parole“In occasione del mio 95esimo compleanno oggi, ho ricevuto molti messaggi di auguri che ho molto apprezzato”, scrive laneldiffuso via Twitter che è lei stessa a ...

