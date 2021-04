Il coprifuoco resta alle 22, certificato verde per spostarsi e ristoratori beffati: il Decreto Covid (Di mercoledì 21 aprile 2021) Confermato il coprifuoco fino alle 22, ristoranti aperti anche al chiuso, ma solo a pranzo e solo da giugno. Sono due dei passaggi più rilevanti del Decreto Covid licenziato dal consiglio dei ministri, ma senza il voto della Lega che si è astenuta in segno di protesta. Un grosso caso politico, con Matteo Salvini e il premier Mario Draghi contrapposti frontalmente e, riferiscono i retroscena, protagonisti di un duro scambio di vedute. Spostamenti e certificazione - Tra le principali novità, dal 26 aprile chi è munito di certificazione verde potrà spostarsi da una Regione all'altra anche se si tratta di zone rosse o arancioni. Sempre dal 26 aprile e fino al 15 giugno, in zona gialla e arancione, è possibile andare a trovare amici o parenti in una abitazione privata (diversa ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 aprile 2021) Confermato ilfino22, ristoranti aperti anche al chiuso, ma solo a pranzo e solo da giugno. Sono due dei passaggi più rilevanti dellicenziato dal consiglio dei ministri, ma senza il voto della Lega che si è astenuta in segno di protesta. Un grosso caso politico, con Matteo Salvini e il premier Mario Draghi contrapposti frontalmente e, riferiscono i retroscena, protagonisti di un duro scambio di vedute. Spostamenti e certificazione - Tra le principali novità, dal 26 aprile chi è munito di certificazionepotràda una Regione all'altra anche se si tratta di zone rosse o arancioni. Sempre dal 26 aprile e fino al 15 giugno, in zona gialla e arancione, è possibile andare a trovare amici o parenti in una abitazione privata (diversa ...

