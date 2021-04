Fitbit Luxe | fitness tracker che si prende cura di noi con eleganza

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Con un evento tenutosi in streaming online,ha annunciato l’arrivo di un nuovo wearable nella propria famiglia di prodotti.è unpiccolo ed elegante, che punta molto su un design ispirato ai gioielli e alla comodità al polso, il tutto senza rinunciare a tutte le funzioni che hanno reso famosi i prodotti dell’azienda. È il primo evento da quando l’azienda è stata acquisita da Google e quindi il CEO James Park ha voluto sottolineare come l’impegno disia quello di totale trasparenza nella raccolta e nell’utilizzo dei dati degli utenti, situazione che non è cambiata dal periodo pre-acquisizione.è orgogliosa di annunciare che i suoi wearable sono utilizzati attivamente da oltre 30 milioni di utenti situati in più di 100 ...

ha presenta, un nuovo tracker alla moda per fitness e benessere.rappresenta un vero e proprio alleato che motiva e offre il supporto di cui si può avere bisogno per prendersi cura della propria ...Dopo le versioni più sportive, completamente orientate alla praticità e all'utilizzo durante l'allenamento, adesso arriva il primo fitness tracker dell'era- Google : si chiama, dispone di numerose funzioni che consentono di gestire a 360 gradi il proprio quotidiano, sempre con lo sguardo puntato verso il benessere e lo sport, e ha una ben maggiore attenzione ...