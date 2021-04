«Earth day», gli Usa cambiano aria dal disastro fossile (Di mercoledì 21 aprile 2021) Si dice che Gaylord Nelson, senatore del Wisconsin, avesse avuto l’idea di indire la prima Giornata per la Terra sorvolando i 2000 km2 di petrolio fuoriuscito da un pozzo offshore a largo di Santa Barbara nel gennaio del 1969. Quel disastro che aveva imbrattato decine di chilometri di spiagge californiane e ucciso decine di migliaia di foche, delfini, pesci e uccelli marittimi, aveva spronato l’attivismo che avrebbe dato vita al moderno movimento ambientalista. Il 22 aprile del 1970 Nelson e … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 21 aprile 2021) Si dice che Gaylord Nelson, senatore del Wisconsin, avesse avuto l’idea di indire la prima Giornata per la Terra sorvolando i 2000 km2 di petrolio fuoriuscito da un pozzo offshore a largo di Santa Barbara nel gennaio del 1969. Quelche aveva imbrattato decine di chilometri di spiagge californiane e ucciso decine di migliaia di foche, delfini, pesci e uccelli marittimi, aveva spronato l’attivismo che avrebbe dato vita al moderno movimento ambientalista. Il 22 aprile del 1970 Nelson e … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

