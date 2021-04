Covid | Bellocchio | ' felice per riaperture | ma governo non si diverte a chiudere' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma, 21 apr. (Adnkronos) - Il cinema riapre? "Non posso che esserne, è il nostro lavoro. Se si rimette in moto la macchina per andare al cinema, sono ovviamente contento. Ho sentito che alcuni sono esasperati da questo che definiscono 'tira e molla', ma credo sia dovuto al fatto che i governanti debbano bilanciare i divieti con i permessi, quindi non è che si divertano a farlo, ecco". Il regista Marcocommenta all'Adnkronos, a pochi giorni dal 26 aprile, ledi cinema e teatri annunciate dalDraghi. "Evidentemente -è l'opinione del regista di 'Il Traditore'- l'Italia e i governi italiani usano una strategia molto prudente in cui non vogliono scontentare più di tanto le varie categorie. Quello di cui ha parlato il premier è un 'rischio ragionato', e siccome sono persone di buon ...