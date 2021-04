Controlli a Ostia | due arresti sequestrati droga e pistola

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma – Proseguono senza sosta i servizi di prevenzione e repressione dei reati, su tutto il territorio di competenza, da parte dei Carabinieri diche nella giornata di ieri hanno arrestato 2 persone eoltre 70 grammi di sostanze stupefacenti di vario genere e unacompleta di munizionamento. A seguito di uno specifico servizio di monitoraggio nei pressi di un’abitazione di Nuova, i Carabinieri hanno arrestato un 28enne, pizzaiolo di professione. I militari, dopo aver notato un insolito via-vai dalla sua abitazione, hanno deciso di effettuare un controllo nell’appartamento, sorprendendo il 28enne in possesso di circa 70 grammi di hashish gia’ suddivisi in dosi, quasi 7 grammi di cocaina, il materiale occorrente per la pesatura ed il confezionamento dellae 1.310 euro ...