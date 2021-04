Cede un ponteggio | paura a Novoli Un ferito grave

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Firenze, 21 aprile 2021 -per il cedimento di unallestito sulla facciata di un palazzo in via Francesco Geminiani, all'angolo con via Baracca. Un operaio edile albanese di ...

Advertising

qn_lanazione : Cede un ponteggio, paura a Novoli. Un ferito #Firenze -

Ultime Notizie dalla rete : Cede ponteggio

LA NAZIONE

Firenze, 21 aprile 2021 - Paura a Novoli per il cedimento di unallestito sulla facciata di un palazzo in via Francesco Geminiani, all'angolo con via Baracca. Un operaio edile albanese di 31 anni è rimasto ferito ed è stato portato al pronto soccorso di ...Firenze,: ferito un ...FIRENZE: Il parziale cedimento è avvenuto sulla facciata di un condominio. L'operaio è stato recuperato dai pompieri e trasportato in ospedale ...Firenze, 21 aprile 2021 - Paura a Novoli per il cedimento di un ponteggio allestito sulla facciata di un palazzo in via Francesco Geminiani. Un lavoratore è rimasto ferito ed è stato portato al pronto ...