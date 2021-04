Anticipazioni Uomini e Donne, addio doloroso: decisione inamovibile? (Di mercoledì 21 aprile 2021) Le Anticipazioni di Uomini e Donne di oggi mercoledì 21 aprile. Una puntata ricca di colpi di scena. La puntate di ieri, martedì 20 aprile, è stata dedicata alla sfilata femminile. Il tema “Come una star” e a trionfare è stata Gemma Galgani che si è presentata in passerella vestita come Madonna in “Like a virgin”. L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 21 aprile 2021) Ledidi oggi mercoledì 21 aprile. Una puntata ricca di colpi di scena. La puntate di ieri, martedì 20 aprile, è stata dedicata alla sfilata femminile. Il tema “Come una star” e a trionfare è stata Gemma Galgani che si è presentata in passerella vestita come Madonna in “Like a virgin”. L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

SaraHalilovic77 : Come sempre domani come prima anticipazione il ballottaggio e dopo il resto. Non partire subito con le anticipazion… - CorriereCitta : #UominieDonne , anticipazioni puntata mercoledì 21 aprile 2021: Trono Classico o Trono Over oggi? - zazoomblog : Anticipazioni Uomini e Donne oggi 21 aprile 2021 Trono Classico e Over - #Anticipazioni #Uomini #Donne #aprile - italiaserait : Uomini e Donne 21 aprile, le anticipazioni di oggi del Trono over e del Trono classico -