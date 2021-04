Al Bano | la notizia poco fa dall’Ospedale

Leggi su howtodofor

(Di mercoledì 21 aprile 2021) La pandemia ci ha portato via le cose semplici. Può succedere dunque che un'anziana paziente, ricoverata in un reparto Covid, chieda come "regalo" una bottiglia di vino. Una richiesta diretta e spiazzante, che però non è stata fatta al personale medico, ma un ospite d'eccezione, AlCarrisi. Il popolare cantante ha deciso di far visita ai ricoverati del Covid Hospital di Bari, la struttura emergenziale realizzata nei padiglioni della Fiera del Levante nel capoluogo pugliese. Un'incursione a sorpresa come quella fatta mesi fa, durante il primo lockdown, quando Alscelse di suonare alcune canzoni sotto le finestre dei pazienti ricoverati. Molti mesi sono passati e la situazione non sembra essere molto diversa. Alha scelto di tornare all'ospedale Covid accompagnato dal direttore generale del Policlinico e dal ...