A2, dopo incidente riaperto tratto Colleferro-Roma Sud (Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma – Alle ore 10:45 circa sull'autostrada A1 Milano-Napoli e' stato riaperto il tratto compreso tra Colleferro ed il bivio con la diramazione Roma sud in direzione della capitale, chiuso temporaneamente a seguito di un incidente avvenuto all'altezza del km 582. Attualmente, in direzione Roma, il traffico transita su tutte le corsie e si registrano 4 km di coda sul luogo dell'evento e 3 km di coda in prossimita' dell'uscita di Colleferro; in direzione Napoli il traffico transita su due corsie e si registrano 2 km di coda.

