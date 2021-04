Uomini e Donne | Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua in crisi? Rompono il silenzio sui social

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 20 aprile 2021) Si fa in fretta in quel dia urlare ““, a volte troppo in fretta tanto da far venire meno la ragione. Così infatti non sembra esserci alcuna tempesta pronta ad abbattersi suDi. Di fronte al, a insinuare che tra i due qualcosa si fosse danneggiato era stata qualche settimana fa l’influencer Deianira Marzano. A smentirla e a smentire tutte le malelingue che si sono espresse sulla loro possibile frattura, sono arrivate le stories Instagram dei diretti interessati.Di: le voci sulla presunta rottura Tante le voci sul conto di...