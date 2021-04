Torre Annunziata, ucciso per un parcheggio (Di martedì 20 aprile 2021) E' stato ucciso con una pugnalata al petto per difendere la figlia durante una lite per un posto auto. È morto così Maurizio Cerrato, 61 anni di Torre Annunziata. L'aggressione e' avvenuta ieri sera. ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 20 aprile 2021) E' statocon una pugnalata al petto per difendere la figlia durante una lite per un posto auto. È morto così Maurizio Cerrato, 61 anni di. L'aggressione e' avvenuta ieri sera. ...

