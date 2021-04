Superlega | Il Mattino | De Laurentiis in silenzio durante l’Assemblea di Lega dopo il tradimento di Agnelli

(Di martedì 20 aprile 2021) Continuano ad emergere novità in merito alla recente Assemblea di, tenutasila creazione della. Alcuni presidenti non le hanno mandato a dire, esprimendo il proprio disappunto, come ad esempio Ferrero o Preziosi, mentre altri sono rimasti in assolutocome De. A rivelarlo è ‘Il‘, che sottolinea la mancata partecipazione del patron del Napoli nella riunione con gli altri club. Alla base di questo suo atteggiamento ci sarebbe ildi Andrea. Fino a poco fa, i due erano infatti alleati, come dimostra la posizione comune sui diritti tv assegnati a Dazn-Tim. La questionepotrebbe invece aver incrinato la relazione tra i due. Tuttavia, ...

... tenutasi dopo la creazione della. Alcuni presidenti non le hanno mandato a dire, ... A rivelarlo è ' Il', che sottolinea la mancata partecipazione del patron del Napoli nella riunione ......Ma la Uefa nell'immediato vuole mettere in campo anche un'altra azione per contrastare la,... Il- De Laurentiis ha stretto un patto col diavolo Cairo contro Agnelli e Marotta: 'Giuda!' ...Superlega, l'indiscrezione de 'Il Mattino': Aurelio De Laurentiis in silenzio durante l'Assemblea di Lega; colpa del tradimento di Andrea Agnelli?È andata in scena ieri l'assemblea di Lega in serie A. Toni decisi per oltre un'ora ed anche se in videocall ne ha preso parte anche il presidente del ...