Superlega | Cei tuona | ' cosa vi fa dire di essere i migliori? Sport non è business' 2

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Superlega Cei

Metro

Insomma: chi fa laè fuori dal resto. La Uefa e i 12 club sono già al lavoro con gli avvocati: lo scontro potrebbe essere deciso dall'Unione europea. Ma è possibile che la Serie A si giochi ...Insomma: chi fa laè fuori dal resto. La Uefa e i 12 club sono già al lavoro con gli avvocati: lo scontro potrebbe essere deciso dall'Unione europea. Ma è possibile che la Serie A si giochi ...La Cei tuona contro il progetto Superlega promosso da dodici club per un torneo d’élite che ha scatenato la ‘guerra’ in Europa. “‘Super’ - dice in ...Roma, 20 apr. (Adnkronos) - La Cei tuona contro il progetto Superlega promosso da dodici club per un torneo d'élite che ha scatenato la 'guerra' in Europa. "'Super' - dice in un'intervista all'Adnkron ...