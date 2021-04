Superlega: Arsenal si ritira, 'abbiamo commesso un errore e ce ne scusiamo' (Di mercoledì 21 aprile 2021) Londra, 21 apr. (Adnkronos) - "Come risultato dell'ascolto tuo e della comunità calcistica in generale negli ultimi giorni, ci stiamo ritirando dalla proposta di Super League. abbiamo commesso un errore e ce ne scusiamo". Così anche l'Arsenal ha rinunciato ufficialmente alla Superlega. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 aprile 2021) Londra, 21 apr. (Adnkronos) - "Come risultato dell'ascolto tuo e della comunità calcistica in generale negli ultimi giorni, ci stiamondo dalla proposta di Super League.une ce ne". Così anche l'ha rinunciato ufficialmente alla

