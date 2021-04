Smart Working: prorogato fino al 31 luglio, ma forse anche fino a settembre (Di martedì 20 aprile 2021) C’è la certezza della proroga fino al 31 luglio dello smart working nel decreto sulle riaperture in vigore dal 26 aprile. Fino a quella data sarà prolungato lo stato di emergenza e di conseguenza anche la possibilità di attivare il lavoro a distanza per le aziende anche in assenza di una normativa dedicata. Il lavoro agile emergenziale prosegue dunque oltre la scadenza di fine aprile, certamente fino al 31 luglio, probabilmente anche fino a settembre. Leggi su vanityfair (Di martedì 20 aprile 2021) C’è la certezza della proroga fino al 31 luglio dello smart working nel decreto sulle riaperture in vigore dal 26 aprile. Fino a quella data sarà prolungato lo stato di emergenza e di conseguenza anche la possibilità di attivare il lavoro a distanza per le aziende anche in assenza di una normativa dedicata. Il lavoro agile emergenziale prosegue dunque oltre la scadenza di fine aprile, certamente fino al 31 luglio, probabilmente anche fino a settembre.

